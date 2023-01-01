Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью. Дэвид Перлмуттер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда книга «Еда и мозг» вышла в 2013 году, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ее очень быстро перевели на 34 языка. Более 1,5 миллиона читателей получили метод улучшения здоровья. Они похудели, избавились от тревоги и депрессии, устранили хронические заболевания и предприняли шаги для профилактики старческого когнитивного спада и неврологических заболеваний. И все это без лекарств. Советы доктора Перлмуттера основаны на его исследованиях. Он объясняет, как с помощью разработанной им программы улучшить работу мозга. В качестве основного источника энергии организма он предлагает использовать жиры и выдвигает доказательства, что диета без ГМО, глютена и с низким содержанием углеводов имеет важнейшее значение для сохранности мозговой деятельности, потери веса и укрепления здоровья.



Еда и мозг слушать на видеосервисе Wink.