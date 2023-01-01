Джон Ячменное Зерно (Воспоминания алкоголика). Джек Лондон
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Джон Ячменное Зерно (Воспоминания алкоголика). Джек Лондон

Джон Ячменное Зерно (Воспоминания алкоголика). Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Классика493 мин12+
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Сюжет

Двадцать третий том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя повесть «Джон Ячменное Зерно. Воспоминания алкоголика» – одно из самых знаменитых произведений писателя. Как человек становиться алкоголиком, его ощущения и видения, борьба с тяжелым недугом – все это описано красочно, ярко, и в тоже время страшно. Иногда меня навещали Королева, ее сестра и брат и миссис Хэдлей. Я был хозяином шлюпа, а они гостями, и мой долг как хозяина состоял в том, чтобы оказывать им гостеприимство, а гостеприимство они понимали только в форме выпивки. Когда они являлись, я посылал Паука, или Ирландца, или Скотта, смотря по тому, кто из них был в то время моим экипажем, за ведром пива и четвертью красного вина. Нам приходилось, по роду нашего ремесла, не ссориться с полицией когда полицейские в штатском навещали нас, мы непременно потчевали их устрицами и, разумеется, ставили им и виски.

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