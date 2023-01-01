Джон Картер. Эдгар Берроуз (книга, 1917) слушать онлайн

Сюжет

Эдгар Райс Берроуз – популярный американский писатель, оказавший огромное влияние на развитие жанра приключенческой фантастики и всей массовой литературы ХХ века, автор супербестселлеров о Тарзане и приключениях на Марсе. Предлагаем вашему вниманию первый роман марсианской серии о Джоне Картере «A PRINCESS OF MARS» (в русском переводе «ПРИНЦЕССА МАРСА» или «ДОЧЬ ТЫСЯЧИ ДЖЕДДАКОВ»). Главный герой – американский офицер, спасаясь от индейцев в горах Дикого Запада, невероятным способом оказывается на Марсе, где его ждут драки, погони и поединки на мечах, чудовищные монстры, невообразимые пейзажи и встреча прекрасной принцессой Деей Торис.



Джон Картер слушать на видеосервисе Wink.