Джокер. Александр Шувалов
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Джокер. Александр Шувалов

Джокер. Александр Шувалов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Триллеры626 мин16+

Сюжет

Солдаты советской империи. Когда-то они работали на державу, пока она не отвернулась от них – своих Героев. И они стали работать на себя, на того, кто платит и кто заказывает… Они сняли погоны и ордена, но хранят верность офицерскому братству и помнят о чести. Они одиночки – как верные чистопородные псы, брошенные хозяином. Владислав Дорохов – только имя одного из них. Имя, которое не значит почти ничего, потому что он – Джокер, способный выполнить любое задание.

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