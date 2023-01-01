Джокер. Александр Шувалов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Солдаты советской империи. Когда-то они работали на державу, пока она не отвернулась от них – своих Героев. И они стали работать на себя, на того, кто платит и кто заказывает… Они сняли погоны и ордена, но хранят верность офицерскому братству и помнят о чести. Они одиночки – как верные чистопор�одные псы, брошенные хозяином. Владислав Дорохов – только имя одного из них. Имя, которое не значит почти ничего, потому что он – Джокер, способный выполнить любое задание.



Джокер слушать на видеосервисе Wink.