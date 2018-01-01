Джейн Эйр. Шарлотта Бронте (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет культовую аудиокнигу знаменитой английской писательницы Шарлотты Бронте – «Джейн Эйр» – классику женской литературы. Книга прочитана популярной радиоведущей и известной актрисой дубляжа Аллой Човжик. Впервые роман был опубликован в 1847 году в Лондоне и сразу же после публикации книга заслужила большую любовь читателей и хорошие отзывы критиков. Книга переведена на большинство языков мира. Выдержала многомиллионные издания и была экранизирована не менее 10 раз. Также роман «Джейн Эйр» занимает десятое место в списке 200 лучших книг по версии BBC (2003). Данное аудиоиздание предлагается в сокращенном переводе. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Джейн Эйр слушать на видеосервисе Wink.