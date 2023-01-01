Джек сумасшедший король. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет первую аудиокнигу популярной юмористической фантастической серии Андрея Белянина – «Джек Сумасшедший король». На деревенской дороге из ниоткуда появляется странный бродяга с замашками особы голубых кровей, потерявший память и дар речи. Недолго думая, жители деревни дают ему шутливое прозвище «Сумасшедший король». Что сумасшедший – оно и понятно, а вдруг и правда король? К всеобщему и своему собственному удивлению бродяга находит в деревне верных друзей в лице колдуна и его ученика. Но теперь ему предстоит еще более сложная задача: найти самого себя.



Джек сумасшедший король слушать на видеосервисе Wink.