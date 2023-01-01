WinkАудиокнигиДжек сумасшедший король. Андрей Белянин
Джек сумасшедший король. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези339 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет первую аудиокнигу популярной юмористической фантастической серии Андрея Белянина – «Джек Сумасшедший король». На деревенской дороге из ниоткуда появляется странный бродяга с замашками особы голубых кровей, потерявший память и дар речи. Недолго думая, жители деревни дают ему шутливое прозвище «Сумасшедший король». Что сумасшедший – оно и понятно, а вдруг и правда король? К всеобщему и своему собственному удивлению бродяга находит в деревне верных друзей в лице колдуна и его ученика. Но теперь ему предстоит еще более сложная задача: найти самого себя.
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