Джек на Востоке. Андрей Белянин
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Джек на Востоке. Андрей Белянин

Джек на Востоке. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези247 мин12+
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Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет третью аудиокнигу популярной юмористической фантастической серии Андрея Белянина – «Джек Сумасшедший король». Самый настоящий принц, прозванный Сумасшедшим королем, и его неугомонная и крайне разношерстная компания ведут почти безостановочную борьбу со всякой нечистью. И конечно же из любой переделки выходят победителями. ©

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