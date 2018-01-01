WinkАудиокнигиДжек и тайна древнего замка. Андрей Белянин
Джек и тайна древнего замка. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези321 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет вторую аудиокнигу популярной юмористической фантастической серии Андрея Белянина – «Джек Сумасшедший король». Самый настоящий принц, прозванный Сумасшедшим королем, и его неугомонная и крайне разношерстная компания ведут почти безостановочную борьбу со �всякой нечистью. И конечно же из любой переделки выходят победителями. ©
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