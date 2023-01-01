Дж. Свифт Четвертое путешествие Гулливера в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Джонатан Свифт,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается четвeртое, заключительное путешествие Гулливера из романа Джонатана Свифта «Путешествия в некоторые отдаленные страны Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» в исполнении Дмитрия Быкова. Гулливер попадает в страну разумных и добродетельных лошадей – гуигнгнмов. В этой стране есть и омерзительные еху – люди-животные. В Гулливере, несмотря на его ухищрения, узнают еху, но, признавая его высокое для еху умственное и культурное развитие, содержат отдельно на правах скорее почeтного пленника, чем раба. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.



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