Дюжина невест для Владыки. Кристи Кострова (книга, 2020) слушать онлайн

«Дюжина невест для Владыки» – фантастический роман Кристи Костровой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Любой маг знает – дорожишь своей жизнью, скрывай магию от Ловчих! Но не зря говорят: шила в мешке не утаишь. Именно потому я оказалась на Отборе невест, где, как назло, у каждого второго на меня собственные планы! И как в таких условиях поладить с навязанным питомцем, сохранить силу духа и… мое бедное сердце?



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