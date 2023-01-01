Дьюма-Ки. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Творчество Стивена Кинга – это магия! Маленький южный островок Дьюма-Ки – идеальное пристанище для человека, который пытается начать все сначала. Так по крайней мере считает некогда преуспевающий бизнесмен, который стал инвалидом в результате несчастного случая – но зато обрел талант потрясающего художника. Однако чем дольше живет он на Дьюма-Ки, тем более страшную силу обретают его картины. В них таится Зло. Но что это за Зло?



Дьюма-Ки слушать на видеосервисе Wink.