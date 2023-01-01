Дымная река. Амитав Гош (книга, 2011) слушать онлайн

Сюжет

«Дымная река» Амитава Гоша – вторая книга эпохальной трилогии о морских приключениях в колониальной Индии. По дороге из Калькутты на Маврикий, посреди Индийского океана шхуна «Ибис» попала в ужасный шторм. На борту, кроме груза – заключенных и наемных рабочих, оказываются герои, полюбившиеся слушателям в первой части трилогии. Среди них богатый торговец опиумом из Бомбея; юная француженка-сирота; бывший индийский раджа, ставший писарем в торговой миссии; и другие – разношерстная компания ярких, незабываемых, полных противоречий людей, объединившихся в погоне за романтикой и богатством. Судьба и шторм забрасывают некоторых героев в китайский Кантон, где, несмотря на все усилия китайского императора, бурлит торговля опиумом. Амитав Гош мастерски сплетает личные драматические истории в единое полотно, завораживающее и уносящее воображение прочь, в красочный мир, полный опасностей и приключений. Пресса о книге: «Сила этого романа в том, с какой тщательностью Амитав Гош соединяет историческую точность с фантазией. Он буквально соблазняет каждой новой историей своих персонажей. Написано так свежо и современно, что кажется, будто все происходит здесь и сейчас» Guardian «У Амитава Гоша выдающийся литературный дар. На одном уровне его роман – это настоящий подвиг исследователя, который восстанавливает эпоху в мельчайших деталях: от одежды и еды до философии тех времен. А на другом – это полная гуманизма и сочувствия панорама мировой истории, увиденная с „неправильного“ конца телескопа. И наконец, на третьем уровне – это просто невероятно увлекательная книга» Observer.



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