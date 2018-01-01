Дыхание магии. Анна Минаева
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Дыхание магии. Анна Минаева

Дыхание магии. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези500 мин16+

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Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Анны Минаевой – «Дыхание магии», первую в дилогии «Академия Двух Богов». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Прошли те времена, когда наш род был одним из лучших в королевстве. Ради семейного благополучия мне пришлось продать магический дар. Но вчера случилось то, чего никто не ожидал – пришло приглашение в Академию Двух Богов. Это ведь ошибка?. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©

Дыхание магии слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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