Дьявольские карты. Александр Грин,Александр Пушкин,Михаил Лермонтов,Леонид Андреев,Николай Лейкин,Андрей Зарин,Михаил Осоргин,Сергей Гарин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Изобретение игральных карт приписывают дьяволу. Никто не знает, когда и где появилась первая колода, но вскоре игромания охватила весь мир, затуманил головы миллионов, породил конфликты и войны. А сколько способов обмана придумали ловкие шулера – и не сосчитать! Русские писатели уже двести лет пытаются найти ответ на извечные вопросы. Что заставляет людей ставить на карту все деньги, до последнего гроша, свою честь, свободу, а порой и жизнь? Азарт? Жадность? Стремление испытать судьбу? Почему сорвав большой куш, картежники тут же проигрываются в пух и правх? Правда ли, что записные игроки ради выигрыша готовы пойти на самые жуткие преступления? Слушайте самые интересные истории, наполненные суевериями и чертовщиной, психологией и заблуждениями, любовными коллизиями и осколками разбитых надежд.



Дьявольские карты слушать на видеосервисе Wink.