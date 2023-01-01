Дядюшкин сон. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что способно превратить «мертвеца на пружинах» в юношу? Действие повести происходит в городе Мордасове, где живёт Мария Александровна Москалёва – энергичная дама, имеющая двадцатитрёхлетнюю дочь. Мать мечтает выдать Зинаиду замуж, однако та мягко отклоняет предложения своего единственног�о ухажёра Павла Мозглякова; других же достойных кавалеров в их небольшом городке нет. Кроме того, она до сих пор любит бедного уездного учителя, за которого мать ей выйти не позволила.





Дядюшкин сон слушать на видеосервисе Wink.