Дядюшкин сон. Аудиоспектакль. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Дядюшкин сон"– радиоспектакль по мотивам одноименной повести Фeдора Достоевского. Повесть была опубликована в Санкт-Петербурге в 1859 году. В провинциальный город Мордасов приезжает старый богатый князь К. Одна из местных дам, Марья Александровна Москалeва, стремится выдать за него замуж свою дочь Зину. Таким образом Марья Александровна желает стереть в мордасовском обществе память о неудачном романе Зины и учителя еe младшего брата. Поначалу оказавшая сопротивление, Зина всe-таки соглашается на участие в интриге матери. Однако хитроумный план Марьи Александровны разрушен Мозгляковым, отвергнутым претендентом на руку Зины, уверившим полоумного князя, что его сватовство к девушке – всего лишь сон. Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Радиопостановка. Запись 1949 г.



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