Дядя Ваня. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Сад. Видна часть дома с террасой. На аллее под старым тополем стол, сервированный для чая. Скамьи, стулья на одной из скамей лежит гитара. Недалеко от стола качели. – Третий час дня. Пасмурно. Марина (сырая, малоподвижная старушка, сидит у самовара, вяжет чулок) и Астров (ходит возле)…»



Дядя Ваня слушать на видеосервисе Wink.