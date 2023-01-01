WinkАудиокнигиДядя Ваня. �Антон Чехов
Дядя Ваня. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия122 мин12+
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Сюжет
«Сад. Видна часть дома с террасой. На аллее под старым тополем стол, сервированный для чая. Скамьи, стулья на одной из скамей лежит гитара. Недалеко от стола качели. – Третий час дня. Пасмурно. Марина (сырая, малоподвижная старушка, сидит у самовара, вяжет чулок) и Астров (ходит возле)…»
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