Дядя Федор идет в школу. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дядя Фeдор всe время чему-нибудь учится. В первой повести «Дядя Фeдор, пeс и кот» он учился жить в деревне, управляться с хозяйством. Потом он учился дружить с девочкой Катей. Потом тeтя дяди Фeдора пыталась учить его музыке. А в этой книге дядя Фeдор наконец поступает в школу и начинает осваивать и�нтернет. Разумеется, кот Матроскин и Шарик с Печкиным тут как тут– тоже стремятся стать образованными. Для младшего школьного возраста.



Дядя Федор идет в школу слушать на видеосервисе Wink.