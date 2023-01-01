Двуглавый Орден Империи Росс. Магия изначальная. Алекс Нагорный
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Двуглавый Орден Империи Росс. Магия изначальная. Алекс Нагорный

Двуглавый Орден Империи Росс. Магия изначальная. Алекс Нагорный (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика589 мин16+

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О книге

Продолжение приключений двух Самарских студентов Александра и Валерии, попавших в параллельный мир. Попасть в позднее средневековье – это ещe полбеды, тем более что попасть угораздило всe-таки в Россию, хоть и расколотую на две враждующие половины. А вот что делать, если весь этот мир пронизан магией, бытовой, боевой, легальной и, конечно же, запретной. Как найти своe место в этой совершенно незнакомой реальности, где не все тебе рады. Хорошо ещe, что друзей пока больше, чем врагов. Встать на путь мага? А по силам ли это? Хорошо, когда наши желания совпадают с нашими возможностями, а если нет?

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Жанр
Фантастика
Время
589 мин / 09:49

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