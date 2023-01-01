Двойник Запада. Лия Арден (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Ее взяли в незнакомый дом и назвали чужим именем. Сказали, что она должна говорить, как ходить и что любить. Старый закон императора сделал ее безликим двойником дочери наместницы Запада, чья единственная задача – ценой своей свободы спасти жизнь той, кто важнее, ценнее, богаче. Ей осталось всего полгода до конца притворства, до возвращения в храм Западного Дракона – единственное место, которое она может назвать домом. Все меняется в одночасье, небо затягивают тучи, а истины прошлого оказываются ложью. Есть ли у нее хоть шанс на свободу или же старая цель незначительна в свете открывшейся правды? Цикл Лии Арден, автора книг о Марах и Мороках и тетралогии «Потомки Первых»! Первая часть дилогии в жанре азиатского фэнтези. Авторский мир с опорой на корейскую мифологию. Тонкий колорит азиатского антуража сплетается с древними легендами, увлекая в удивительное путешествие по миру Кхорина, где Великие Драконы охраняют покой людей, где проверяется старая дружба и зарождается вражда, а друзья встают плечом к плечу перед лицом новой угрозы. Нежная любовная линия выстраивается на фоне величественных Храмов и Священных Деревьев, пока герои взрослеют и становятся сильнее под давлением обстоятельств. Суммарный тираж книг Лии Арден превышает отметку в полмиллиона экземпляров!





Двойник Запада слушать на видеосервисе Wink.