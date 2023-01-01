Двойник. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Двойник» впервые была опубликована в журнале «Отечественные записки» с подзаголовком «Приключения господина Голядкина» в 1846 году. В ней Ф.М.Достоевский предельно точно воспроизводит ряд проявлений расстроенной психики – в ненастную ноябрьскую полночь на пустынной набережной Фонтанки в потрясенном воображении главного героя возникает «двойник»…



Двойник слушать на видеосервисе Wink.