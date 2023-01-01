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Двойник. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература470 мин12+
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Сюжет
Повесть «Двойник» впервые была опубликована в журнале «Отечественные записки» с подзаголовком «Приключения господина Голядкина» в 1846 году. В ней Ф.М.Достоевский предельно точно воспроизводит ряд проявлений расстроенной психики – в ненастную ноябрьскую полночь на пустынной набережной Фонтанки в потрясенном воображении главного героя возникает «двойник»…
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