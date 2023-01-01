Дворянское гнездо. Иван Тургенев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Один из самых известных русских романов о любви, который противопоставил сатире идеализм и закрепил в культуре архетип тургеневской девушки. «Главные книги русской литературы» – совместная серия издательства «Альпина.Проза» и интернет-проекта «Полка». Произведения, которые в ней выходят, выбраны современными писателями, критиками, литературоведами, преподавателями. Это и попытка определить, как выглядит сегодня русский литературный канон, и новый взгляд на известные произведения: каждое произведение сопровождает подробная статья авторов «Полки».



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