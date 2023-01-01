WinkАудиокнигиДворянское гнездо. Иван Тургенев
Дворянское гнездо. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература408 мин12+
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Сюжет
И.С.Тургенев – имя уникальное даже в золотой плеяде классиков русской прозы XIX века. Это писатель, чье безупречное литературное мастерство соотносится со столь же безупречным знанием человеческой души. Тургенев обогатил русскую литературу самыми пленительными женскими образами и восхитите�льными, поэтичными картинами природы. Произведения Тургенева, облекающие высокую суть в изящно-простую сюжетную форму, по-прежнему неподвластны законам времени – и по-прежнему читаются так, словно написаны вчера…
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