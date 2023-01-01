Дворянское гнездо. Иван Тургенев
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Дворянское гнездо. Иван Тургенев

Дворянское гнездо. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература408 мин12+
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Сюжет

И.С.Тургенев – имя уникальное даже в золотой плеяде классиков русской прозы XIX века. Это писатель, чье безупречное литературное мастерство соотносится со столь же безупречным знанием человеческой души. Тургенев обогатил русскую литературу самыми пленительными женскими образами и восхитительными, поэтичными картинами природы. Произведения Тургенева, облекающие высокую суть в изящно-простую сюжетную форму, по-прежнему неподвластны законам времени – и по-прежнему читаются так, словно написаны вчера…

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