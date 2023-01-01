Сюжет

"Дворянское гнездо" – роман, написанный Иваном Сергеевичем Тургеневым в 1856—1858 годах, впервые опубликованный в 1859 в журнале «Современник». Главным героем романа является Фeдор Иванович Лаврецкий, дворянин, имеющий многие черты самого Тургенева. Воспитывавшийся удалeнно от своего отчего дома, сын отца-англофила и матери, умершей в раннем его детстве, Лаврецкий воспитывается в семейном загородном поместье жестокой тeтей. Лаврецкий продолжает своe образование в Москве, и, во время посещения оперы, замечает прекрасную девушку в одной из лож. Еe зовут Варвара Павловна, и вот Фeдор Лаврецкий объясняется ей в любви и просит еe руки. Пара женится, и молодожeны переезжают в Париж. Там Варвара Павловна становится весьма популярной содержательницей салона, и заводит роман с одним из постоянных еe гостей. Лаврецкий узнаeт о романе жены с другим только в тот момент, когда случайно читает записку, написанную от любовника к Варваре Павловне. Шокированный предательством любимого человека, он порывает все контакты с нею и возвращается в своe фамильное поместье, где был воспитан. По возвращении домой в Россию Лаврецкий навещает свою кузину, Марию Дмитриевну Калитину, живущую с двумя еe дочерьми – Лизой и Леночкой. Лаврецкий немедленно заинтересовывается Лизой, чья серьeзная натура и искреннее посвящение себя православной вере дают ей большое моральное превосходство, разительно отличаясь от кокетливого поведения Варвары Павловны, к которому так привык Лаврецкий. Постепенно Лаврецкий осозн...Слушайте книгу.



Дворянское гнездо (аудиоспектакль) слушать на видеосервисе Wink.