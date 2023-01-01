Двери покаяния. Избранное. cвятитель Феофан Затворник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двери покаяния. Слова и проповеди. В данную книгу входят следующие сборники, составленные и изданные самим Святителем. – О покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. – Семь слов в недели, приготовительные к посту, и на седмицу первую Великого поста. – Богоугодная жизнь вообще. Данный том составили слова святителя Феофана Затворника на дни, приготовительные к Великому посту, и на дни самого Великого поста, а также слова и проповеди (на разные дни церковного года), посвященные, как выразился Святитель, «богоугодной жизни вообще». Святитель рисует картины Страшного суда, обличает леность души и немилосердие сердца, призывает всецело доверяться духовному отцу – «лицу всего человечества» – и прямо описывает, как «должно нам расположиться и действовать, чтоб достойно приступить к Святым Тайнам». Преосвященный напоминает, что крестоношение есть неизбежная доля христианина и, более того, всем нам совершенно необходим крест самораспинания.



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