Дверь в чужую осень. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как правило, спецслужбы любым паранормальным явлениям сразу присваивают гриф «Совершенно секретно». Александр Бушков многие годы собирал факты и слухи про «чертовщину» и тайные спецоперации на войне. В эту аудиокнигу попали самые необъяснимые истории времен Великой Отечественной войны, записанные им со слов очевидцев. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России», «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора»



Дверь в чужую осень слушать на видеосервисе Wink.