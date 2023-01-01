Двенадцать прикосновений к горизонту. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Друзья, ни в коем случае не повторяйте то, что я совершил на прошедших новогодних каникулах. Это очень опасно! Если бы мне сейчас предложили снова проделать автостопом путь из Москвы в Ростов-на-Дону, то вряд ли бы я рискнул и согласился повторить… Стоп! Конечно же, я вру. Повторил бы! Причeм повт�орил бы не задумываясь. Я почему поехал в этот… Ростов? Не ради каких-то дурацких приключений. Девчонка моя, Маша, живeт там. Соскучился я по ней жутко, вот и рванул. Понимаете? Вы никогда об этой истории и не узнали бы, но она оказалась настолько сумасшедшей, что не расскажи еe вам – я бы чувствовал себя мошенником. Серьeзно говорю: такие истории скрывать нельзя.



Двенадцать прикосновений к горизонту слушать на видеосервисе Wink.