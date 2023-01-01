Две жизни. Часть 1. Книга 2. Конкордия Антарова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Книга, которая зажигает сердца» – самый частый отзыв читателей не одного поколения любителей литературных открытий. В романе изложены основы философско-эзотерических знаний и психологических закономерностей духовного развития человека. Борьба добра и зла, маги, погони и преследования, интриги и любовь – этот роман вобрал в себя все, что пробуждает воображение и сознание. Главный герой не чародей из фэнтези, а ученик духовных Учителей Востока. Знания, которые он получает от них, принесут реальную практическую пользу каждому читателю.



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