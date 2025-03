Две твердыни. Джон Толкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Библия от фэнтези». Книга Книг ХХ века. Во второй части, «Две твердыни», отряд хранителей Кольца распадается, а война приходит на земли Рохана – государства вольных Всадников, союзников Гондора. Арагорн, Гимли и Леголас вместе с младшими хоббитами помогают рохирримам в жестокой битве против сил темного мага Сарумана, дорога же Фродо и Сэма лежит к Изгарным горам и далее, в мрачную крепость Кирит-Унгол, где открывается потайной ход в Темную страну…John R.R. Tolkien THE LORD OF THE RINGS PART 2: THE TWO TOWERS © The Trustees of The J.R.R. Tolkien, 1967 Settlement, 1954, 1966 © Перевод. В. Муравьев, наследники, 2013 © Перевод. А. Кистяковский, наследники, 2013 © Перевод стихов. А. Кистяковский, наследники, 2013 © Издание на русском языке AST Publishers, 2017 ©



Две твердыни слушать на видеосервисе Wink.