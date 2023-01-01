Две сестры. Честь рода. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Говорят, родственников не выбирают. Кому, как не мне, Хлое Этвуд, знать, насколько это утверждение верно! Мало мне было сестры, которая умеет разговаривать с призраками, так на мою несчастную голову совершенно неожиданно свалился сводный брат. Интересно, что ему могло от нас понадобиться, особенно если учесть, что мы никогда не ладили? А еще рядом замаячила тень несносного мага Лукаса, с которым так неожиданно и, прямо скажем, не по своему желанию я рассталась полгода назад. И интуиция подсказывает, что все это каким-то образом связано и предвещает мне новое опасное приключение.



Две сестры слушать на видеосервисе Wink.