WinkАудиокнигиДвадцать третий пассажир. Себастьян Фитцек
Двадцать третий пассажир. Себастьян Фитцек (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы643 мин16+
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О книге
Пять лет назад у полицейского агента Мартина Шварца без вести пропали жена и сын, путешествующие на круизном лайнере «Султан морей». Тогда круизная компания отстаивала версию суицида. Однако Мартин в это не верил. И вот ему звонит пассажирка того самого лайнера и заявляет, что он должен немедлен�но явиться на борт «Султана морей», у нее есть доказательства того, что его жена не по своей воле бросилась в море. Более того, возможно, его сын еще жив, а на лайнере происходят странные вещи. Бросив все дела, Мартин отправляется в нежеланное путешествие, преисполненный решимости докопаться до истины…
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