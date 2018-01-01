Двадцать лет спустя (спектакль). Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль по мотивам романа «Двадцать лет спустя» Прошло 20 лет с того момента, как мушкетеры разрушили козни Ришелье против королевы. Теперь во Франции «смутные времена». Вражда между парламентом и королевским двором, выступления дворян против нового кардинала – Мазарини… Четверым друзьям вновь суждено встретиться, чтобы служить своей стране, однако на сей раз они оказываются «по разную сторону баррикад». Но девиз их молодости «Один за всех, и все – за одного!» берет верх над политическими пристрастиями, и неразлучная четверка вместе пытается спасти от казни благородного и несчастного короля Карла I. Наш радиоспектакль из архивов Гостелерадио откроет перед вами самые яркие страницы этого романа. ©



Двадцать лет спустя (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.