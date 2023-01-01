Двадцать лет спустя. Часть 4. Александр Дюма (книга, 1845) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый французский писатель Александр Дюма завоевал любовь читателей в первую очередь своими захватывающими приключенческими романами. Но кроме этого им было создано множество пьес, воспоминаний и других произведений различных жанров. В этой аудиокниге вас ждет заключительная часть романа «Двадцать лет спустя», из которой вы сможете узнать, чем же закончились злоключения неразлучной четверки мушкетеров.



Двадцать лет спустя слушать на видеосервисе Wink.