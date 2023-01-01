WinkАудиокнигиДвадцать лет спустя. Часть 2. Александр Дюма
Двадцать лет спустя. Часть 2. Александр Дюма (книга, 1845) слушать онлайн
1845, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература363 мин12+
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Сюжет
Действие романа происходит при регентстве королевы Анны Австрийской и управлении кардинала Мазарини. Д'Артаньян в течение двадцати лет оставался лейтенантом мушкетeров, и, похоже, что продвижения по службе ему уже не видать. Тем не менее, его внезапно вызывает Мазарини, которому потребовалась охрана – Франция ненавидит кардинала и находится на грани восстания Фронды. Д’Артаньян послан в Бастилию доставить заключeнного, который оказывается его старым другом и прежним соперником, графом Рошфором. Настоящее аудиоиздание романа выходит в 4-х частях.
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