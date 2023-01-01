Двадцать лет спустя. Часть 2. Александр Дюма (книга, 1845) слушать онлайн

Сюжет

Действие романа происходит при регентстве королевы Анны Австрийской и управлении кардинала Мазарини. Д'Артаньян в течение двадцати лет оставался лейтенантом мушкетeров, и, похоже, что продвижения по службе ему уже не видать. Тем не менее, его внезапно вызывает Мазарини, которому потребовалась охрана – Франция ненавидит кардинала и находится на грани восстания Фронды. Д’Артаньян послан в Бастилию доставить заключeнного, который оказывается его старым другом и прежним соперником, графом Рошфором. Настоящее аудиоиздание романа выходит в 4-х частях.



Двадцать лет спустя слушать на видеосервисе Wink.