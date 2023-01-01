Двадцать лет спустя. Часть 1. Александр Дюма
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Двадцать лет спустя. Часть 1. Александр Дюма

Двадцать лет спустя. Часть 1. Александр Дюма (книга, 1845) слушать онлайн

1845, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература477 мин12+
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Сюжет

С момента захватывающей истории о том, как четверка неразлучных мушкетеров разрушила козни кардинала Ришелье, прошло уже двадцать лет. Но отважным друзьям не суждено насладиться спокойной и размеренной жизнью. Во Франции наступило «смутное время» и мушкетеры, вспомнив девиз своей молодости «Один за всех, и все – за одного!» вынуждены вновь взяться за оружие. Настоящее аудиоиздание романа выходит в 4-х частях.

Двадцать лет спустя слушать на видеосервисе Wink.

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