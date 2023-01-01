Два в одном. Случайные враги. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

"Два в одном. Случайные враги" – фантастический роман Валентины Савенко, жанр романтическое фэнтези, любовное фэнтези. Что нужно сделать, чтобы стать чьим-то врагом? Иногда достаточно оказаться не в том месте и не в то время. В этой истине Хрис и Дэна убедились на собственном опыте. Простое задание обернулось катастрофой. Неприметная книга оказалась гримуаром и наградила нежданных гостей проклятием. Двое стали одним. Тело меняется, как ему вздумается. Новые способности проснулись. Светлый эльф жаждет надеть вам на палец обручальное кольцо, а амбициозная демоница решила выйти за вас замуж. Разве это повод для уныния? Нет! Случайные враги не сдадутся. Перевернут два мира, выберутся из всех передряг и найдут того, кто виноват в их вынужденном сотрудничестве.



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