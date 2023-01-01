Два сапога. Книга о настоящей, невероятной и несносной любви. Ольга Савельева (книга, 2020) слушать онлайн

Что делать, если жизненный свет исчезает под завалами проблем? Как сохранить веру в себя и свои силы? Как научиться быть счастливым каждый день? Ответ прост и очевиден – любовь. Только она способна открыть человеку путь к счастью и помочь справиться со всеми перипетиями судьбы. Ольга Савельева, п�опулярный блогер, мотивирующий лектор и автор бестселлеров «Апельсинки» и «Попутчица», главным вектором своей жизни определила любовь. Семья для нее – спасательный трос, луч света, маяк в жизненном море. Именно о ней и написана эта книга. Ольге Савельевой удалось создать крепкую, надежную и веселую семью, и теперь она готова поделиться секретами семейного счастья с читателями.



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