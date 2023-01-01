Два мира по цене одного. Виталий Останин
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Два мира по цене одного. Виталий Останин

Два мира по цене одного. Виталий Останин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези728 мин16+
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Сюжет

Судьба играет человеком. Эту нехитрую истину Игорь Антошин осознал в полной мере. Родившись в клане, правящем большей частью дальневосточных земель, он примерил на себя роль наследника трона, интригана, предателя, беженца и изгнанника. Он уже не тот, кем был, но еще не понял, кем стал. Ступив на землю третьего по счeту мира, бывший наследник Благовещенского княжества и боевой маг должен найти ответ на этот вопрос.

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Фэнтези

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