Два дебила на ракете: wtf. Сергей Вишневский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды белорус, украинец и русский попали в далекое будущее. На планете царит культ просвещения, науки и знаний, в карманах по нулям, о сале и картошке и борще никто даже не слышал! Что? Похоже на затянувшийся анекдот? Похоже, только почему-то смешного мало… Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Два дебила на ракете: wtf слушать на видеосервисе Wink.