Душевный разговор. О смысле жизни, семейных секретах и утюге, который оказался вечным двигателем. Александр Райн (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Душевный разговор» – как глоток душистого чая в компании верных друзей: согревает, успокаивает, дарит веру в то, что все образуется Александр Райн – автор смешных, добрых и уютных рассказов, блогер с аудиторией более 100 000 подписчиков. Его книги давно полюбились читателям и приобрели верных поклонников, а по двум произведениям даже сняты короткометражные фильмы. Один день похож на другой, от усталости жизнь окрасилась в тусклые краски, проблемы облепили со всех сторон и отставать не собираются… Каждый рассказ книги «Душевный разговор» – как глоток душистого чая в компании верных друзей: согревает, успокаивает, дарит веру в то, что все образуется. Вы окунетесь в мир, в котором люди готовы открыть свои сердца. Узнаете, зачем простой работяга нанял личного водителя, для чего женщина изобрела вечный двигатель, как обычный лист фанеры объединил целый двор, а домик на дереве отучил детвору ругаться матом. Посмеяться, погрустить, задуматься, помечтать, удивиться неожиданным поворотам – вот волшебное лекарство и сработало. Душа легкая, как облако, проблемы неожиданно притихли, на сердце радостно, и жизнь уже не кажется такой суровой. • Книга – как первый день лета в детстве. Каждый рассказ погружает в атмосферу тепла, трепета, ожидания чуда и приключений. • Жизненные истории, юмор, интрига и неожиданные повороты. Книга, которую захочется читать взахлеб и очнуться только на последней странице. • В сборник вошли рассказы-хиты. Ими зачитываются тысячи людей, смеются и плачут, находят в текстах поводы для радости, размышлений и уверенности, что все обязательно будет хорошо.



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