WinkАудиокнигиДуша ловчего. Хроники Ипсилона. Наталья Оско
Душа ловчего. Хроники Ипсилона. Наталья Оско (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези, Приключения255 мин16+
Сюжет
Я влюбилась в незнакомца, который мне приснился. И как найти его? Судьба сама подскажет: подкинет пару неприятностей, вытолкнет душу из тела и отправит в путешествие на облачный Ипсилон. Там мне придется ох как нелегко. Опасный враг объявит охоту на мою светлую душу, а неотразимый ловчий спасет и… Попытается завоевать мое сердце. Но… Что делать, если мой возлюбленный вовсе не он?
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