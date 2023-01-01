Душа ловчего. Хроники Ипсилона. Наталья Оско (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Я влюбилась в незнакомца, который мне приснился. И как найти его? Судьба сама подскажет: подкинет пару неприятностей, вытолкнет душу из тела и отправит в путешествие на облачный Ипсилон. Там мне придется ох как нелегко. Опасный враг объявит охоту на мою светлую душу, а неотразимый ловчий спасет и… Попытается завоевать мое сердце. Но… Что делать, если мой возлюбленный вовсе не он?



Душа ловчего слушать на видеосервисе Wink.