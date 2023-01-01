Дурная слава (повесть). Ольга Васильева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дурная слава, которая виснет на вороту, как брань, вопреки пословице. Виснет не только «на вороту», но и на всей судьбе, идет рядом, сопровождаемая шепотком «нет дыма без огня», а вдруг… и прочим, и прочим. И от этого шепотка не избавиться, как от назойливой мухи. Нет – хуже: как от липкой паутины. Все песни на мои стихи, написанные в разные годы, исполняет Сергей Гелик, бард-исполнителъ из Новороссийска. Иллюстрация С.К.



Дурная слава (повесть) слушать на видеосервисе Wink.