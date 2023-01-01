Дурная кровь. Обман и тайны одного стартапа Силиконовой долины. Джон Каррейру. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 19 лет Элизабет Холмс бросила Стэнфорд и получила патент на пластырь, который должен был брать у пациента кровь микроиголками (без болезненного укола в вену, о счастье!), а затем анализировать пробу с помощью микрочипа и отправлять результаты врачу. Технология оказалась более чем сомнительной. Но Элизабет Холмс привлекла в свой бизнес в общей сложности 700 млн долларов инвестиций — для этого ей пришлось больше 10 лет морочить голову акционерам, партнерам и инвесторам.

И все же журналисту Wall Street Journal Джону Каррейру удалось собрать сведения, с помощью которых это невероятное мошенничество было разоблачено. Джон Каррейру написал документальную книгу «Дурная кровь. Обман и тайны одного стартапа Силиконовой долины» — и это страшно захватывающее чтение. Страшно — в прямом смысле слова, потому что история Theranos — не только о жульничестве глобального масштаба. Это еще и история ужасного цинизма, отброшенной в сторону медицинской этики и обманутых пациентов. Кто такая Элизабет Холмс? Алчная злодейка? Или несостоявшаяся изобретательница, решившая изменить мир к лучшему, но растерявшая все моральные ориентиры? Послушайте аудиосаммари книги «Дурную кровь», чтобы составить собственное мнение об этой, безусловно, безнравственной, но и незаурядной личности.



Дурная кровь слушать на видеосервисе Wink.