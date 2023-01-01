Дураков нет. Ричард Руссо (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Остроумный и трогательный роман лауреата Пулитцеровской премии, где присутствует неповторимый стиль Ричарда Руссо – ирония, юмор, теплота и человечность. Добро пожаловать в Норт-Бат! Городок захолустный, но дайте ему шанс и он очарует вас, как и его нелепые и обаятельные жители. Независимого и упрямого Дональда Салливана – Салли знает весь город. Ему – шестьдесят, и его жизнь – череда бесконечных проблем. Салли разведен, колени у него болят, босс – наглый жулик, друзья такие, что и враги не нужны, а проблемы сыплются одна за другой. Всю жизнь он полагался только на себя, сам выбирал свой путь, ну а если заходил в тупик – значит, сам дурак. А теперь еще и сын объявился, с которым Салли почти незнаком. Совсем не хочется, чтобы сын повторил его незавидную судьбу законченного неудачника. «Дураков нет» – первая книга трилогии про городок Норт-Бат, настоящей энциклопедии жизни американского захолустья. Это история о том, что глупость, совершенная с искренностью, иногда бывает благороднее и дороже для сердца, чем самый разумный и рассудительный поступок. Созданный по мотивам романа фильм собрал звездный состав: Пол Ньюман, Джессика Тэнди, Брюс Уиллис, Мелани Гриффит, Филип Сеймур Хоффман и другие. В аудиоверсии нюансы фирменного стиля мастера американской прозы тонко передал актер Алексей Багдасаров. Пресса о книге «Книги Ричарда Руссо – истории, в которых хочется жить»,– The Guardian «Ричард Руссо затрагивает очень важные темы: застой и тяга к переменам, свобода воли и обязательства, погоня за будущим и ответственность за настоящее, семейные узы и дружеские связи. Вы погрузитесь в очень сложную жизнь простых людей, вы станете своим в захолустном городке Норт-Бат. И когда вы закроете книгу, то вы точно будете скучать по нему, по его чудаковатым жителям и особенно, конечно, по упрямцу Салли»,– New York Times «Ричард Руссо проделывает с читателями удивительный фокус – без лишних сантиментов и драм влюбляет читателей в ничем не примечательных жителей сонных захолустных городков, где, на первый взгляд, ничего не происходит. И создает из бытовых мелочей и разговоров по-настоящему эпохальное произведение»,– Наталья Ломыкина, Forbes



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