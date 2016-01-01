Думай медленно… Решай быстро. Даниэль Канеман (книга, 2020) слушать онлайн

Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление – автоматическое, мгновенное и неосознаваемое…© Daniel Kahneman THINKING, FAST AND SLOW © Перевод Андреев А., Парфенова Н., Деглина Ю. © ООО «Издательство АСТ», 2016 © & ? ООО «Аудиокнига», 2016 Продюсер аудиозаписи: Татьяна Плюта Оформление дизайн-студии «Три кота» Печатается с разрешения автора и литературного агентства Brockman, Inc.



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