Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть. Т. Харв Экер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мировая сенсация! Книга, издаваемая в 33 странах! Вы узнаете, о чем думают, что чувствуют и как поступают самые богатые люди планеты, а главное – что мешает вам стать одним из них. Первый в мире финансовый психолог Харв Экер поможет вам выяснить, какая «финансовая программа» установилась у вас на уровне подсознания и как она влияет на ваши текущие отношения с деньгами. Следуя его простым правилам, вы перепрограммируете себя на гораздо более высокий уровень доходов и достижений. Вы узнаете, как грамотно распоряжаться своими деньгами, какие источники пассивного дохода существуют и как, используя такое явление как «сложный процент», многократно увеличить свой капитал.



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