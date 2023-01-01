WinkАудиокнигиДумай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть. Т. Харв Экер
Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть. Т. Харв Экер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология406 мин12+
Сюжет
Мировая сенсация! Книга, издаваемая в 33 странах! Вы узнаете, о чем думают, что чувствуют и как поступают самые богатые люди планеты, а главное – что мешает вам стать одним из них. Первый в мире финансовый психолог Харв Экер поможет вам выяснить, какая «финансовая программа» установилась у вас на уровне подсознания и как она влияет на ваши текущие отношения с деньгами. Следуя его простым правилам, вы перепрограммируете себя на гораздо более высокий уровень доходов и достижений. Вы узнаете, как грамотно распоряжаться своими деньгами, какие источники пассивного дохода существуют и как, используя такое явление как «сложный процент», многократно увеличить свой капитал.
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