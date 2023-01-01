Думай как художник, или Как сделать жизнь более креативной, не отрезая себе ухо. Уилл Гомперц
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Думай как художник, или Как сделать жизнь более креативной, не отрезая себе ухо. Уилл Гомперц

Думай как художник, или Как сделать жизнь более креативной, не отрезая себе ухо. Уилл Гомперц (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие287 мин16+

Сюжет

Каждый из нас может стать творцом в какой-либо сфере – считает Уилл Гомперц, редактор отдела искусства Би-би-си, бывший директор галереи Тейт, автор всемирного бестселлера «Непонятное искусство». Хорошо знакомый со многими выдающимися деятелями современного искусства и много лет посвятивший изучению их творчества, в своей новой книге он знакомит читателей с подходами, практиками и приемами, с помощью которых творческие личности настраивают свое воображение на поиск новых идей и превращают его в эффективный инструмент. Уилл Гомперц уверен: взяв их на вооружение, практически каждый может разбудить дремлющий в нем творческий дар и сделать свою жизнь более креативной и плодотворной. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале

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