Думай как художник, или Как сделать жизнь более креативной, не отрезая себе ухо. Уилл Гомперц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый из нас может стать творцом в какой-либо сфере – считает Уилл Гомперц, редактор отдела искусства Би-би-си, бывший директор галереи Тейт, автор всемирного бестселлера «Непонятное искусство». Хорошо знакомый со многими выдающимися деятелями современного искусства и много лет посвятивший изучению их творчества, в своей новой книге он знакомит читателей с подходами, практиками и приемами, с помощью которых творческие личности настраивают свое воображение на поиск новых идей и превращают его в эффективный инструмент. Уилл Гомперц уверен: взяв их на вооружение, практически каждый может разбудить дремлющий в нем творческий дар и сделать свою жизнь более креативной и плодотворной. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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