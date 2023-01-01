Духовные беседы и наставления старца Антония. Александр Краснов,Антоний Схиархимандрит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все пророчества делятся на две категории: те, что сбываются полностью, и те, что частично. Старец Антоний себя пророком не считал, но еще в семидесятые годы прошлого столетия увидел картину сегодняшнего мира в мельчайших подробностях. Более того, он легко устанавливает причинно-следственные связи. Но он не из тех пророков, кто радуете тому, что оказался прозорливей остальных. К счастью, он не только показывает, но и объясняет, каким образом возможно разрубить тяжкие кармические узлы при жизни как отдельного человека, так и целых государств. Он предлагает уйти в пустыни. Но не те, что есть на географических картах. В каждом человеке есть своя пустошь, и там можно найти спасение. "Что есть главное в пустыне? – говорит старец Антоний, – это однообразие, ни на чем глаз не задерживается, все одно. Строит дьявол миражи, будь то зелень, вода, золото, надо, как пишут святые пустынники, обратиться ко Христу, сотворить молитву, перекреститься и все отойдет. Вот и сегодня нужно стремиться к такому состоянию души, чтобы взгляд ни к чему не прилеплялся. Чтоб для тебя окружающее было пустыней. Осуждай себя, что увидел в пустыне соблазн. Значит, хотел увидеть, точнее, к этому расположен. Так и с грехом. Видит человек вокруг себя один грех и грешащих, обращает на это свое внимание, пропускает через свой разум и становится соучастником греха. А не обрати внимание на это беззаконие, испепеляй прежде свои недостатки и осквернения нет. Вот тебе и пустыня. А то ведь в первый раз заметил – невзгод...Слушайте книгу.



Духовные беседы и наставления старца Антония слушать на видеосервисе Wink.