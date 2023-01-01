WinkАудиокнигиДуховная война. Джон Беньян
Духовная война. Джон Беньян (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика343 мин12+
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Сюжет
«Духовная война» – вторая по значимости после «Путешествие пилигрима в Небесную страну» работа Джона Беньяна (Буньяна) также известного как «религиозный Шекспир», была переведена на многие языки. Это красивая и поучительная аллегория о борьбе добра и зла, божественного и дьявольского, о бор�ьбе плотского и духовного.
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