Духи дельты Нигера. Реальная история похищения. Сергей Медалин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нигерия… Вы никогда не задумывались о том, сколько на самом деле криминала происходит в этом опасном государстве Западной Африки? Похищения, терроризм, убийства и пытки. Систематически боевики берут в заложники иностранных граждан с целью получения выкупа. Это – главный способ их заработка. С каждым годом людей пропадает все больше, а шансов спастись все меньше. Автор книги, Сергей Медалин, пробыл в плену 2 месяца. Как ему удалось остаться в живых и совершить побег, а главное, сохранить рассудок?



Духи дельты Нигера слушать на видеосервисе Wink.