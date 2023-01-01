Духи дельты Нигера. Реальная история похищения. Сергей Медалин
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Духи дельты Нигера. Реальная история похищения. Сергей Медалин

Духи дельты Нигера. Реальная история похищения. Сергей Медалин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары293 мин18+

Сюжет

Нигерия… Вы никогда не задумывались о том, сколько на самом деле криминала происходит в этом опасном государстве Западной Африки? Похищения, терроризм, убийства и пытки. Систематически боевики берут в заложники иностранных граждан с целью получения выкупа. Это – главный способ их заработка. С каждым годом людей пропадает все больше, а шансов спастись все меньше. Автор книги, Сергей Медалин, пробыл в плену 2 месяца. Как ему удалось остаться в живых и совершить побег, а главное, сохранить рассудок?

Духи дельты Нигера слушать на видеосервисе Wink.

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